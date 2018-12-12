Kütahya'da Kar Yağışı

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:36



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:36

Kar yağışı, Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde etkili oldu.Domaniç ilçesinde belirli aralıklarla yağan kar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken Karayolları ekipleri de kar temizleme ve buzlama çalışması yaptı.Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de kar yağışı ilçe merkezinde etkili oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı.