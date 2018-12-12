Kütahya'da Kar Yağışı

KÜTAHYA'nın Domaniç
ve Tavşanlı
ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Domaniç ilçesinde belirli aralıklarla yağan kar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Domaniç- İnegöl
karayolu Kocayayla mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Tavşanlı'da ise kar yağışı ilçe merkezinde etkili oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
- Tahya
Tavşanlı,Domaniç,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:40