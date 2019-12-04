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KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Eskişehir beyaza büründü (2)KAR ETKİSİNİ SÜRÜDÜRÜYOREskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

04.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:50KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

beyaza büründü (2)

KAR ETKİSİNİ SÜRÜDÜRÜYOR

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Belediye Başkanlığı Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale ediliyor.

KÜTAHYA'DA KAR BAŞLADI

'da hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gün boyunca aralıklı olarak etkili olacağını ifade etti.

DOMANİÇ'TE KAR 30 SANTİME ULAŞTI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar, karayolları ekiplerince çekiliyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

BİLECİK'TE KAR YAĞIŞI

Bilecik kent merkezinde yağmur etkili olurken, Bozüyük ilçesinde de mevsimin ilk kar yağışı başladı. İlçede etkili olan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü. Yerlerde de yer yer birikmeye başlayan kar yağışı devam ederken mevsimin ilk kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri de temizleme çalışmalarına başladı.



Eskişehir, Kütahya, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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