Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:27



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:27

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Alınan bilgiye göre, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı, sis ve buzlanma, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor. Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Domaniç'te yüksek bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.