Kütahya'da Kar Yağışı ve Sis

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Alınan bilgiye göre, Domaniç- İnegöl
kara yolu Kocayayla mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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