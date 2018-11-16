16 Kasım 2018 Cuma 14:27



16 Kasım 2018 Cuma 14:27

Kütahya'da kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam başlayan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi buldu.Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.