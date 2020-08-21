Kütahya'da, karantinadaki vatandaşlar denetlendi

KÜTAHYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinadaki adreslere giderek, denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Evde izleme' uygulaması başlattı. Bu kapsamda ekipler karantinadaki adreslere giderek, evde bulunanların maskelerini takıp, cama veya balkona çıkmalarını istedi. Saat 21.00'da başlatılan uygulama gece yarısına kadar sürdü. Yaklaşık 100 kadar adresi denetleyen ekipler, karantina kuralına uymayan 5 kişiye cezai işlem uyguladı.