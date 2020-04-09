Kütahya'da karantinaya alınan köyde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
09.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:47
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün karantinaya alınmasının ardından harekete geçtiklerini belirtti.
Gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Biçer, "Ekiplerimizce köyümüzün sokakları köpüklü sularla yıkandı." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel