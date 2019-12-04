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Kütahya'da kaza 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da kaza 2 ölü, 3 yaralı (2)KAZANIN DETAYLARI BELLİ OLDUKaza, saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

04.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:26
'da kaza 2 ölü, 3 yaralı (2)
KAZANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Kaza, saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobil, Sporkent kavşağında kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Takla atan otomobil önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak durdu. Hurdaya dönen araçtaki Muhammed Harman ve Semih Aslan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Koç ile Emre Feriz ve Mustafa Deniz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kütahya'da kaza 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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