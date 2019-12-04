Haberler » Güncel » Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı - Haber

Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

04.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:08Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresindeki Sporkent kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 APP 021 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte yaralanan 3 kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kütahya, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38 Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesine dava - Haber
11:38 İZKAD'ın gönüllü annelerinden "Sevgi İvmekleri Projesi" - Haber
11:36 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı - Haber
11:36 Gaziantep'te fabrikadaki yangına müdahale sırasında 7 işçi rahatsızlandı - Haber
11:36 İçişleri Bakanlığı Kasım Ayı Bilgilendirme Toplantısı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı
4.12.2019 11:43:36