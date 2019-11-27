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Kütahya'da kış lastiği yoğunluğu başladı

Kütahya'da, 1 Aralık'ta araçlara takılması zorunlu olan kış lastikleri için lastik tamircileri vatandaşların isteklerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyor.

27.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:16Kütahya'da kış lastiği yoğunluğu başladı
'da, 1 'ta araçlara takılması zorunlu olan kış lastikleri için lastik tamircileri vatandaşların isteklerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyor.

Kar gelmeden lastiklerini değiştirmek isteyenler oto lastikçilerin yolunu tutuyor. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinde başladığını hatırlatan Lastik ustası Mustafa Bilgili, işlerin son günlerde yoğun olduğunu söyledi. Bilgili, "Zorunlu kış lastiği uygulaması ticari araçlar için 1 Aralıkta başlıyor. lastiklerini değiştirmek isteyen vatandaşlarda bize geliyor onun son günlerde işlerimiz iyi. Gerek lastik değişimi olsun gerekse de lastik değişimi konusunda müşterilerimiz geliyorlar. Yazlık lastikler +7 derecenin altına düştüğünde sertleşme oluyor ve fren mesafesinin artmasına neden oluyor, onun için 7 derecenin altında ki havalarda tutunmanın iyi olması için bütün araçlarımızda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Vatandaşlara buradan tavsiyem kış lastiği alırken lastik üzerinde ki ürünün değerlerini gösteren göstergelere göre almaları gerekiyor. Bunlarda karda, buzda ve ıslak zeminde tutunma, fren mesafesi ve yakıt tasarrufu açısından önemli. Sadece ticari araç sürücüleri için değil buradan önerim tüm araç sahipleri kış lastiklerini taktırsınlar ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini alsınlar." dedi.

Vatandaşlar ise, 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiklerini her sene düzenli olarak değiştirdiklerini söylediler. - KÜTAHYA

Kütahya, Aralık, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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