Kütahya'da Korkutan Yangın (2)

16 Kasım 2018 Cuma 16:00



16 Kasım 2018 Cuma 16:00

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORSaat 05.00 sıralarında, Cemalettin Mahallesi Hacı Bekir Sokak'taki ahşap binada çıkan ve 3 eve sıçrayan yangın saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Binalardaki soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. Yangının çıktığı binada, dumandan etkilenen ve hastaneye götürülen Minere Türker ve Ziya Şeker'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.KOMŞULAR ARASINDA KAVGA ÇIKTIİtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada, evi zarar gören bir kişi ile yangının çıktığı bina sahibi arasında kısa süren bir tartışma çıktı.Yangının çıktığı binanın yanındaki evde yaşayan belediye işçisi Ali Osman Bodur, Gece işten geldim sonra hemen yattım. Sabaha karşı bağrışmalar duydum, camdan çıkıp baktığımda bir kadın bir erkek bağrışıyordu. Aile kavgasıdır diye içeri girdim. Bir süre sonra koku ve dumanı hissedince hemen dışarı çıktım ve itfaiyeleri görünce yangını fark ettim. Bir anda büyüdü, bizim evimizin çatısına geldi, çökme oldu. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından çıkıp bakacağız. Şu an evimizde kalabilecek miyiz kalamayacak mıyız bilmiyoruz diye konuştu.