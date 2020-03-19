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Kütahya'da Korona virüs nedeniyle toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde değişiklik yapıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Korona virüs hastalığı kapsamında toplu taşıma araçlarının saatleri ve güzergahları ile ilgili açıklama yaptı.

19.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:05
Kütahya'da Korona virüs nedeniyle toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde değişiklik yapıldı
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Korona virüs hastalığı kapsamında toplu taşıma araçlarının saatleri ve güzergahları ile ilgili açıklama yaptı.

Kütahya Belediyesi'nin Korona virüs hastalığı kapsamında aldığı önlemler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık, " Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Korona virüs tehdidi sebebiyle Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün hizmetlerini yeniden planladık. Bu kapsamda hem durakların yoğunluğu, hem de hemşerilerimizin toplu taşıma araçlarına olan ilgisi nedeniyle otobüs saatlerimizin yeniden düzenlenmesini sağladık. Özellikle vatandaşlarımızın aldığımız bu tedbirlerin geçici olduğunu ve ihtiyaçtan kaynaklandığını bilmelerini isterim" dedi.

Başkan Işık, "Tabi ki Halk Otobüslerinin vatandaşlarımızın ayağına sık sık gitmesini hepimiz isteriz, ama bu bir tedbirse buna hep beraber destek olmamız lazım. Anlık Araç Takip Sistemimiz üzerinden anlık tedbirlerimizi alıyoruz ve mümkün olduğunca da evinden çıkmakta zorlanan yaşlı vatandaşlarımızın belli bir süre toplu taşıma araçlarını çok ihtiyaç olmadığı sürece kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunuyoruz. Toplu taşıma araçlarının saatleri ve güzergahları ile ilgili hemşerilerimiz Kütahya Belediyesi resmi web sitesi olan http://www.kutahya.bel.tr/ulasim.asp adresinden bilgi edinebilir. İnternet aracılığıyla bilgi edinemeyen vatandaşlarımız arzu ederlerse Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde kullanıma açık olan 0530 353 59 16 numaralı telefonu aramaları halinde hangi otobüsün hangi saatte nerede olacağı ve diğer soruları hakkında bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Alim Işık, Kütahya, Güncel

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