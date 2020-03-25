Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kütahya'da Korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan kişiye gözaltı - Haberler

Kütahya'da Korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan kişiye gözaltı

Kütahya'da, Korona virüs ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

25.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:51
Kütahya'da Korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan kişiye gözaltı
Kütahya 'da, Korona virüs ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Kütahya'daki doktorların, savcıların ve iki hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yapan S.Ö. isimli şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.Şahsın cep telefonuna da el konuldu.

S.Ö., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:38: Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti - Haberler 19:37: Kore gazisine askeri törenle sessiz veda - Haberler 19:35: Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti - Haberler 19:32: Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor - Haberler 19:32: Sağlık Bakanı Koca: Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin.Verilen ara uzatılacak - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı