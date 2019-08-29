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Kütahya'da küçükbaş hayvan sayısı 483 bin 676

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre; 2018 yılında Kütahya'da 483 bin 676 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı bulunduğu açıklandı.

29.08.2019 12:02 Kütahya'da küçükbaş hayvan sayısı 483 bin 676
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre; 2018 yılında Kütahya'da 483 bin 676 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı bulunduğu açıklandı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın 483 bin 676 toplam küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye'de 37., Ege Bölgesinde 5. Sırada olduğunu ifade etti.

Akyol, " Kütahya 343 bin 531 baş koyun ile en yüksek koyun sayısında Türkiye'de 38., Ege Bölgesinde 5. sırada; 140 bin 145 baş keçi ile en yüksek keçi sayısında Türkiye'de 30., Ege Bölgesinde 5. sırada yer almaktadır" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Türkiye, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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