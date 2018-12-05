Kütahya'da Kudüs Gezisi Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

Kütahya
'da, birincilerinin Kudüs
gezisi ile çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği kitap okuma yarışması için protokol imzalandı. Kütahya Belediyesi
, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Eğitim Bir-Sen Kütahya Şubesi işbirliğiyle 4 yıldır düzenlenen "Ödüllü Kitap Okuma Yarışması"nın 5.'si için protokol imzalandı.
Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih
Köse, Öğretmenevinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yarışma ile okuyan bir Kütahya hedeflediklerini söyledi.
Geleceği dair hayallerinin olduğunu belirten Köse, şöyle konuştu:
"Yarınlara dair sevdamız, insanların huzur içerisinde olduğu, kadim medeniyetimizin köklerinde olduğu gibi bütün dünyaya nizam salan bir ülke sevdasıdır. Dolayısıyla bu sevdaya ulaşabilmek, gençliğimizin zihnen ve bedenen sağlıklı bir şekilde yarınlara ulaşabilmesi için sendikacılık faaliyetimizin yanında bu tür kitap okuma yarışmalarının da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum."
Köse, geçen yıl yapılan yarışmaya 10 binin üzerinde katılımın olduğunu, bu yıl bu sayının daha da artacağını beklediklerini de sözlerine ekledi.
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
da belediyecilik görevlerinin yanı sıra eğitim alanında da hizmete gayret ettiklerini dile getirdi.
Saraçoğlu, yarışmada dereceye giren kategori birincilerini Kudüs gezisine göndereceklerini aktardı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu hedeflerinin arasında okuduğunu anlayan, yorumlayabilen ve çıkarımda bulunan nesiller yetiştirmek olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise böyle yarışmaların bu anlamda büyük önem taşıdığını aktardı.
Konuşmaların ardından hazırlanan protokol metni Saraçoğlu, Başyiğit ve Köse tarafından imzalandı.
Kudüs,Kütahya
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:23