Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Kütahya
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, kadınlar arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde 14 yarışmacı Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için birbirleriyle yarıştı.
Yarışma koordinatörü ve Kütahya Ülkü Ocakları Bayanlar Birimi Başkanı Ebru Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlar arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının bu yıl ilk kez düzenlendiğini söyledi.
Yarışmaya gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:
"Kütahya Ülkü Ocakları olarak birçok çalışma ve etkinlik yapıyoruz. Daha önce erkekler tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasını bu kez de kadınlarımızı bir adım daha ön plana çıkarmak adına kadınlar arasında düzenledik. Kur'an okunan yerde kimseye zarar gelmez. Biz burada, ocağımızda çocuklarımıza Kur'an, vatan, millet aşkını aşılamaya çalışıyoruz. Biz kadınlar olarak her zaman ve her yerde varız. Yarışmaya, ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde 14 yarışmacı katıldı. Bu bizim için iyi bir sayı. Çünkü yarışmayı ilk defa düzenliyoruz. Katılım oldukça yoğun olduğu için bu programımızı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz."
Tosun, yarışmada derece elde eden yarışmacıları tablet ve altınla ödüllendireceklerini sözlerine ekledi.
Kütahya
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:22