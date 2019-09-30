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Kütahya'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kütahya'da iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada iki öğrenci bıçaklanarak yaralandı.

30.09.2019 17:16Kütahya'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kütahya'da iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada iki öğrenci bıçaklanarak yaralandı.
Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan lise öğrencileri O.E. (16) ile M.E. (16) yaralandı. Daha sonra bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları iddia edilen iki lise öğrencisi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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