Haberler » Güncel » Haber

Kütahya'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kütahya'da iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.

30.09.2019 18:20Kütahya'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kütahya'da iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi'ndeki parkta iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan lise öğrencileri O.E. (16) ile M.E. (16) yaralandı. Daha sonra bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 lise öğrencisini gözaltına aldı.
(Hüseyin Efe/İHA)

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 Ordu'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"
00:00 "Suudi Arabistan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdi"
00:00 Haiti'de hükümet karşıtı eylemler sürüyor
00:00 Trump'ın avukatı mahkemeye çağrıldı
23:58 "Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok"
23:58 Hamas'tan BM Genel Sekreteri'ne "Gazze ve Filistin" mesajı
23:57 Dha yurt bülteni - 18