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Kütahya'da lise öğrencisi Tülay'ın akülü sandalye sevinci

Kütahya'da hayırsever vatandaşlarca alınan akülü sandalye, yürüme zorluğu çeken lise öğrencisine hediye edildi.

22.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:54Kütahya'da lise öğrencisi Tülay'ın akülü sandalye sevinci
'da hayırsever vatandaşlarca alınan akülü sandalye, yürüme zorluğu çeken lise öğrencisine hediye edildi.
Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi öğrencisi Tülay Sığınık'a, (16) Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi'nce hayırseverlerden temin edilen akülü sandalye dernek binasında takdim edildi.
Dernek başkanı Hatice Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, cerebral palsy hastalığından dolayı yürüme güçlüğü çeken Sığınık'ın ailesinin kendilerine ulaşmasının ardından harekete geçtiklerini söyledi.
Akülü sandalyenin İstanbul'dan bir hayırseverin aldığını bildiren Yakar, "Böylelikle kızımızın bir hayalini gerçekleştirmiş olduk. Bu sayede kızımızın hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize. İyi ki Tülay'ı tanıdık ve hayatına faydalı olmaya sebep olduk." dedi.
Akülü sandalyesine kavuşan Sığınık da hayatını kolaylaştırmak için yardım eden herkese teşekkürlerini sundu.

Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: AA

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