Haberler » Güncel » Kütahya'da minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kütahya'da minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

16.10.2019 14:06Kütahya'da minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Domaniç- İnegöl yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Hüseyin Zorlu'nun kullandığı 43 AAC 090 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Enes Işık yönetimindeki 16 NED 23 plakalı minibüsle Durabey köyü yakınlarında çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçların birinde yolcu olarak bulunan Hüseyin Erten'in (22) yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçlarda sıkışan 15 kişi ise itfaiye ekiplerince yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Erten'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Domaniç, İtfaiye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:41 Barış Pınarı Harekatı' nın destekçisiyiz
16:41 "YPG/PKK Tel Abyad'da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamıştı" - TEL
16:41 Kirazcılar Derneği'ne kumar baskını: 6 gözaltı
16:35 Millet bahçesi 1. etap büyük ilgi gördü
16:36 Battı-çıktı projesi için ilk kepçe vuruldu
16:36 "PKK ve YPG kültürel teröristler. Tarihi höyük ve arkeolojik alanları mevzi olarak kullanıyorlar"
16:36 Kaymakam ve Belediye Başkanı yaşlıların gönlünü aldı
16.10.2019 16:43:02