Kütahya'da Nohut Üretimi Yüzde 46,8 Azaldı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:22



29 Kasım 2018 Perşembe 12:22

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı verilerine göre, Kütahya'da nohut üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 46,8 azalarak 10 bin 837 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın 10 bin 837 ton nohut üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 2,3'ünü karşıladığını ve en fazla nohut üretimi yapan 15. il konumunda olduğunu ifade etti.Akyol, "2017 yılında Ege Bölgesi'nde nohut üretim miktarı bir önceki yıla göre yüzde 25,2 azalarak 59 bin 205 ton olmuştur. 2017 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla nohut üretimine sahip il 30 bin 542 tonluk üretimle Uşak ili olurken, en az nohut üretimine sahip olan il ise 66 tonla Aydın ilidir. Kütahya ise Ege Bölgesi illeri arasında 2. il konumundadır. 2017 yılı geçici verilerine göre Kütahya ilinde nohut üretiminin en fazla olduğu 5 ilçe sırasıyla Gediz 4 bin 89 ton, Merkez bin 712 ton, Dumlupınar bin 331 ton, Simav bin 170 ton ve Çavdarhisar 668 tondur. Kütahya ilinde, nohut üretiminde en fazla verim Domaniç ilçesinde, en az verim ise Pazarlar ilçesindedir" dedi.(EFE) - KÜTAHYA