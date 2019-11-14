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Kütahya'da nohut üretimi, yüzde 7,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) tarafından yayımlanan 2018 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri verilerine göre; Kütahya'da nohut üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 24 ton olarak gerçekleşti.

14.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:15Kütahya'da nohut üretimi, yüzde 7,5 azaldı
İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) tarafından yayımlanan 2018 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri verilerine göre; 'da nohut üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 24 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 1,6'sını karşıladığını ve Kütahya'nın en fazla nohut üretimi yapan Türkiye'de 17. Ege Bölgesinde 2. il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol," 2018 yılı geçici verilerine göre Kütahya'da nohut üretiminin en fazla olduğu 5 ilçe sırasıyla Gediz 3 bin 739 ton, Merkez 2 bin 140 ton, Simav 811 ton, Dumlupınar 730 ton ve Çavdarhisar 633 tondur. Kütahya'da nohut üretiminde en fazla verim dekarda 135 kilogram ile Simav ilçesinde, en az verim ise dekarda 54 kilogram ile Dumlupınar ilçesindedir" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Akyol, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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