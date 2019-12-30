Haberler » Güncel » Kütahya'da öğrenciler yararına 'alışveriş şenliği' - Haber

Kütahya'da öğrenciler yararına "alışveriş şenliği"

Türkiye Yardımsevenler Derneği Kütahya Şubesince öğrencilere burs vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla "alışveriş şenliği" düzenlendi.

30.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:02 Kütahya'da öğrenciler yararına
Yardımsevenler Derneği Şubesince öğrencilere burs vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla "alışveriş şenliği" düzenlendi.
Derneğin Kütahya Şube Başkanı Verda , gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri yararına her ay bir etkinlik yaptıklarını bildirdi.
Bu ay da yılbaşı öncesi "alışveriş şenliği" düzenlediklerini belirten Balaban, "Kütahya ve Eskişehir'den 25 katılımcı firmamız stant açtı. Daha çok kadınlara yönelik giyim, kişisel bakım, süs eşyaları, ev dekoru ürünler üyelerimiz ve misafirlerimizden büyük ilgi gördü. Derneğimizin Kütahya Şubesi olarak 45 burslu öğrencimiz var. Buradan elde ettiğimiz gelirle hem öğrencilerimize burs sağlayacağız hem de ihtiyaç sahiplerine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Balaban, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28   MİNİBÜSTE ANNEDEN TACİZ İDDİASI DAYAĞI - Haber
13:28   Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Haber
13:28   Torbalı'daki peş peşe cinayetler - Zanlının güvenlik kamerası görüntüleri (2) - Haber
13:27   Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şube Başkanı Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
13:23   (Güncellendi) Türk İslam Ülküsü'nün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31. yılında anıldı - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:37:38