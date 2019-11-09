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Kütahya'da öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

09.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:14Kütahya'da öğrencilerden
'nın ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Domaniç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu.
Yaklaşık 120 öğrenci ve 7 öğretmeninin desteğiyle okul bahçesinde, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım yazısını oluşturdu.

Yazının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açılan koreografinin görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.

Okul müdürü Erkan Rüstemoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerle beraber oluşturdukları 10 Kasım koreografisiyle çok güzel görüntüler ortaya çıktığını söyledi.
Öğrencilerden Ayşe İnal ise Domaniç'in Osmanlı'nın doğduğu Yörük toprakları olduğunu hatırlatarak, "Bizler Yörük'üz Atatürk de Yörük'tü. Bizler Hayme Ana'nın torunlarıyız. Bizim köklerimiz burada Osmanlı'yı kurdu, Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak soyumuzu devam ettirdi. Bu hüzünlü günde onu minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Domaniç, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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