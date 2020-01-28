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Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı

Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandıKÜTAHYA'da kreşte öğretmen olan B.E.?yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği öne sürülen M.H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

28.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:19
'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı
KÜTAHYA'da kreşte öğretmen olan B.E.?yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği öne sürülen M.H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kütahya'da çalıştığı kreşe gitmek için evinden çıkan öğretmen B.E., Fatih Mahallesi'nde yanından geçen bisikletli M.H.?nin elle tacizine uğradı. Öğretmen B.E.?nin yakınları, kısa süren kovalamacanın ardından M.H.?yi yakalayıp polise verdi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan M.H., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Taciz anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletle öğretmen kadının arkasından yaklaşan şüphelinin elle taciz ettikten sonra kaçtığı görüldü.
Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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