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Kütahya'da okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca yayınlanan Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri tabanı sonuçlarına göre; Kütahya'da okuma yazma bilen kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 516 bin 345 kişi olurken, okuma yazma bilenlerin oranı ise yüzde 97,8'den yüzde 98,0'a yükseldi.

19.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:04 Kütahya'da okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98
İstatistik Kurumu Başkanlığınca yayınlanan Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri tabanı sonuçlarına göre; 'da okuma yazma bilen kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 516 bin 345 kişi olurken, okuma yazma bilenlerin oranı ise yüzde 97,8'den yüzde 98,0'a yükseldi.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın yüzde 98,0'lık okuma yazma bilenlerin oranı ile Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı en yüksek 15. il, Ege Bölgesinde 5. il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol, "2018 yılı verilerine göre Kütahya ilçeleri arasında ise okuma yazma bilmeyenlerin oranı en yüksekten en küçüğe doğru sırasıyla Şaphane yüzde 5,7, Çavdarhisar yüzde 5,5, Pazarlar yüzde 4,3, Dumlupınar yüzde 3,9, Aslanapa yüzde 3,7, Simav yüzde 3,6, Hisarcık yüzde 2,7, Domaniç yüzde 2,6, Gediz yüzde 2,5, Emet yüzde 1,9, Altıntaş yüzde 1,6, Tavşanlı yüzde 1,5 ve Merkez yüzde 1,4 şeklindedir" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Akyol, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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