Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki bölgede orman yangını çıktı.

Kütahya'da orman yangını
20.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:46

Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki bölgede orman yangını çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki Çat köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Emet ve Çavdarhisar ilçeleri ile kent merkezinden çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Karaçam ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölgeye Bursa'dan gönderilen helikopter ve diğer ekiplerin çalışmalara başladığı öğrenildi.


Yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çavdarhisar, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Haber

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