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Kütahya'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

12.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:18
Kütahya'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Kütahya 'nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Günlüce köyü yakınlarındaki Çökren mevkisinde meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 arazözle müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarın ardından bölgeye orman ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.
Yangının söndürülmesi için ekiplerin yanı sıra köylülerin de destek verdiğini belirten Keskin, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle 6 arazözle yangın, hızlı müdahale sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü." diye konuştu.
Keskin, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Keskin, Emet, Güncel
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