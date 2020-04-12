Kütahya'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
12.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:18
Günlüce köyü yakınlarındaki Çökren mevkisinde meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 arazözle müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarın ardından bölgeye orman ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.
Yangının söndürülmesi için ekiplerin yanı sıra köylülerin de destek verdiğini belirten Keskin, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle 6 arazözle yangın, hızlı müdahale sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü." diye konuştu.
Keskin, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Kaynak: AA