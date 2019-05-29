Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları

Kütahya
Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Kayım, müdürlük binasında, 2019 yılı orman yangınlarına hazırlık ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin arttığını söyledi.
Orman yangınlarıyla mücadele konusunda hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kayım, "Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları konusunda riskli bir döneme giriyoruz. Çıkan orman yangınlarının büyük bölümün ihmalden kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli ve dikkatli davranmalarını istiyoruz. Orman yangınlarının önlenmesi konusunda herkese büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.
Kayım, tüm personelin yangınla mücadele konusuna ciddi önem vermesini istedi.
Toplantıda, bu yıl yapılan orman yangını hazırlıkları ile önceki yıllarda orman yangınlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Kütahya
, Güncel
Kaynak: AA