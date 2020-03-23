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Kütahya'da örnek dayanışma

Kütahya'da örnek dayanışma Büfe işletmecisi, Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor Kütahya'da bir büfe işletmecisi, mahallede Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.

23.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:51
Kütahya 'da örnek dayanışma
Büfe işletmecisi, Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor
KÜTAHYA - Kütahya'da bir büfe işletmecisi, mahallede Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde büfe işleten Ramazan Cankur, zor günleri bir an önce atlatmak için böyle bir karar aldığını ifade etti.
Büfenin ekmek bölümüne "Mahallemizde Korona virüs sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımıza ekmek ücretsiz" yazısı astığını belirten Cankur, "Bu iş yerine damadım Reşat Kocapınar ile birlikte işletiyoruz.Ülkemiz ve dünya zor günler geçiriyor. Virüs sebebiyle bir çok kişi işsiz kaldı. Biz da halkımıza destek olmak için işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz karşılıyoruz. Şimdiye kadar 2 aile yararlandı. Ayrıca, anons yazımızı görenler bize destek vermek istediklerini belirttiler. Şimdilik böyle bir desteği kabul etmiyoruz. İleri de sayı çoğalırsa bunu da değerlendirebiliriz. Durum normale dönünceye kadar bu hizmeti sürdüreceğiz" dedi. Kütahya’da örnek dayanışma

Kaynak: İHA

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Kütahya'da örnek dayanışma
Etiketler : Kütahya, Genel

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