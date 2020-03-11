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Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor

KÜTAHYA'da, koronovirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başlandı.

11.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:11
Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor

KÜTAHYA'da, koronovirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Kütahya Belediyesi ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Özel kıyafetler giyen belediye çalışanları terminal binası ve halk otobüslerinde ilaçlama çalışması yaptı. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri İlaçlama Ekip Sorumlusu Seçkin Aydoğdu, halkın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Koronavirüs ile ilgili halkın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama dezenfeksiyon çalışmalarını artırdık. Bu kapsamda otobüs terminali, halk otobüsleri gibi halkın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kütahya Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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