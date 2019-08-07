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Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

07.08.2019 13:19 Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Yaşar Demir'in (47) kullandığı 26 FY 444 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nun gar mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Otomobilde bulunan Basri Kocabıyık (54) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Yaşar Demir ile Metin İçyılmaz (54) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşar Demir, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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