Kütahya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ümit Biray idaresindeki 43 UK 902 plakalı otomobil ile Haydar Şahin
'in kullandığı 16 KBN 61 plakalı kamyonet, Domaniç- Tavşanlı
kara yolu Muhacirler köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Ayşegül, çocukları Mustafa ve Uğur Biray yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Domaniç,Kütahya
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:27