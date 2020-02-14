Kütahya'da otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya
'da bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İbrahim Yılmaz (73) yönetimindeki 43 LG 513 plakalı otomobil, Kütahya - Çavdarhisar kara yolunun 10. kilometresindeki istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Emine Yılmaz (67), 112 Acil Servis ekiplerinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz çiftinin Aslanapa'nın Tokul köyünden tedavi için kentteki hastaneye gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.