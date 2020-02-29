Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkarak köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü İbrahim Çankaya (75) ve gelini Döndü Çankaya (48) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Emet ilçesi Samrık köyündeki Dağlar köprüsünde meydana geldi. İbrahim Çankaya'nın kullandığı 43 PL 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Bu sırada, babası ve eşinden haber alamayan Halil Çankaya, endişelenerek aramaya çıktı. Halil Çankaya, yaklaşık 4 saat sonra babasının ve eşinin bulunduğu otomobili, derede ters dönmüş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil dereden çıkarılırken, içindeki İbrahim Çankaya ve gelini Döndü Çankaya'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.İbrahim Çankaya ve Döndü Çankaya'nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.