25.06.2019 09:32
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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya

Kütahya'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kütahya 'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Aysel Gürdal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Ferda (47) ve Zehra Erdoğan (18) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Aysel Gürdal ile Süreyya (8) ve Necla Naz Bahar (12) yaralandı.
AFAD görevlilerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Eskişehir , AFAD , Kütahya , Güncel

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