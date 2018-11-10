Kütahya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hanife
Bahadır yönetimindeki 16 AC 7754 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl
Karayolu Durabey köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Hanife, eşi Ahmet, çocukları Tunahan ve Alihan Bahadır, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Domaniç,Kütahya
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:10