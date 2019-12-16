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Kütahya'da otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü hayatını kaybetti.

16.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:10Kütahya'da otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü
'nın ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aykut yönetimindeki 34 AAB 740 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 25. kilometresindeki Efendi Köprüsü mevkisinde, Şaban Kanar'ın (50) kullandığı at arabasına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Şaban Kanar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen arabanın atı ise yaralandı.
Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kütahya, Gediz, Nar, Güncel

Kaynak: AA

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