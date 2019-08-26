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Kütahya'da özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

26.08.2019 17:52 Kütahya'da özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi.
Hamza Atak (49) ve Yunus Genç göçük altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralılar, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hamza Atak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yunus Genç'in tedavisine Gediz Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: AA

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