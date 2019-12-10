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Kütahya'da 'Özel öğrenci servisleri' denetleniyor

2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma işlemlerini üstlenen servis araçlarına yönelik, Kütahya il merkezinde genel uygunluk denetimi gerçekleştiriliyor.

10.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:42Kütahya'da 'Özel öğrenci servisleri' denetleniyor
2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma işlemlerini üstlenen servis araçlarına yönelik, il merkezinde genel uygunluk denetimi gerçekleştiriliyor. Kütahya Valiliği "Okul Servis Denetleme Komisyonu" tarafından, Okul Aile Birlikleri'nin öğrencileri taşımak için sözleşme imzaladıkları 'Özel Öğrenci Servisleri' okul önlerinde denetleniyor.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden oluşan komisyon, araçların mevzuata uygun olarak düzenlenmesi gereken ekipmanlarını, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini, araç şoförler, hostesler ile araçların belgelerini inceleyerek sürücülere gerekli uyarıları ve bilgilendirme yapıldıktan sonra, eksiği görülen şoför ve araçlara yaptırım uygulanıyor.

Denetimlerde öğrencilerin emniyet kemeri takma zorunluluğu hatırlatılarak, takamayan öğrencilere hosteslerin yardımcı olmaları isteniyor.

Öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarının sağlanması için öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimlerin yıl boyunca yapılması planlandığı belirtildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Emeği geçen herkese ve öğrencilerimizi emanet ettiğimiz araç şoförlerine hassas ve duyarlı olmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Valiliği, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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