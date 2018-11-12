Kütahya'da 'Özgür Kudüs Yolunda Tevhit ve Vahdet' Konferansı

İHH Kütahya
İnsani yardım Derneği'nin, Genç
İHH birimi tarafından "Özgür Kudüs
Yolunda Tevhit ve Vahdet" konulu konferans düzenlendi.
Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen konferansa araştırmacı yazar Abdullah Yıldız
, konuşmacı olarak katıldı.
Kudüs'ün İslam'ın ve Müslümanların bin yıllık davası olduğunu belirten Yıldız, "88 yıldır Kudüs işgal altında, bir türlü İslam ümmeti birlik olup harekete geçemiyor. İslam coğrafyası şu anda korkunç bir travma yaşıyor. Bu travmayı yaşamamızın sebebi bizim sürekli itilaf halinde olmamız." ifadelerini kullandı.
Kütahya İHH Şube Başkanı Mustafa Yenipazar
da Genç İHH birimine böyle bir program hazırladıkları için teşekkür etti.
Yenipazar, "İslam coğrafyasının yaşadığı sıkıntıların altında yatan sebep, tevhidi ve vahdeti doğru kavrayamayışımızın getirdiği sonuçlardır. İnşallah en kısa sürede bunları doğru kavrayarak hayatımızda uygulayabiliriz." diye konuştu.
Konferansın ardından Yıldız, okurları için kitaplarını imzaladı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:19