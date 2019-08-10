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Kütahya'da parklara güvenlik kamerası

Kütahya Belediyesi, çocukların parklarda güven içerisinde oynaması ve vatandaşların sosyal faaliyetlerini huzurla gerçekleştirebilmeleri amacıyla parklara güvenlik kameraları kuruyor.

10.08.2019 12:32 Kütahya'da parklara güvenlik kamerası
Kütahya Belediyesi, çocukların parklarda güven içerisinde oynaması ve vatandaşların sosyal faaliyetlerini huzurla gerçekleştirebilmeleri amacıyla parklara güvenlik kameraları kuruyor.

Çocuklara güvenli oyun alanları sunma ve asayiş olaylarına karşı caydırıcı önlem olması amacıyla Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehrirde yer alan parklarda güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Ailelerin güvenli, huzurlu, çocukların ise mutlu bir alana sahip olmasını hedefleyen Kütahya Belediyesi, parklara yerleştirilen gece görüşlü kameralar ile 7-24 kayıt alıyor. Riskli alan olarak görülen bölgelerin öncelikli olduğu çalışmalar hızla devam ediyor. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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