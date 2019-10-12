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Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde ki teröristlere yönelik başlatmış olduğu operasyona destek vermek için Kütahyalı pazarcı esnafı merkez pazar yerinde Mehmetçik için dualar etti, 5 bin Türk bayrağını vatandaşa dağıttılar.

12.10.2019 17:13Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde ki teröristlere yönelik başlatmış olduğu operasyona destek vermek için Kütahyalı pazarcı esnafı merkez pazar yerinde Mehmetçik için dualar etti, 5 bin Türk bayrağını vatandaşa dağıttılar.

Kütahya Sebzeciler ve Esnaf Yerleri Odası başkanı Hakan Akdaş, "Sebzeciler odası olarak Barış Pınarı Harekatına destek vermek için bugün burada yaklaşık 5 bin Türk bayrağını esnafımıza ve vatandaşlara dağıttık. Bunun yanı sıra harekatta şehit olan yaranan kahraman mehmetçiğimiz için 3 kişilik lokma dağıtıyoruz. Kütahya pazarcıları olarak harekata bizde destek veriyoruz. Bizim üzerimize düşen bir görev olursa yaparız gerekirse bizde harekata katılırız" dedi.

Vatandaşlar ise kahraman Mehmetçik için dua etti, şanlı ordumuza harekatta başarılar dilediler. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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