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Kütahya'da pazarcılara maske ve eldiven dağıtıldı

KÜTAHYA'da Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, korona virüs önlemleri kapsamında, halk pazarında esnafa maske ve eldiven dağıttı.

23.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:56
Kütahya'da pazarcılara maske ve eldiven dağıtıldı

KÜTAHYA'da Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, korona virüs önlemleri kapsamında, halk pazarında esnafa maske ve eldiven dağıttı. Esnafı tek tek uyaran Ertürk, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını hatırlatarak, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Domaniç'te, her hafta pazartesi günleri kurulan halk pazarında koronavirüse karşı alınan önlemler artırıldı. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, zabıta ekipleri ile birlikte sabah saatlerinde pazar yerinde incelemede bulundu. Ertürk, esnafa maske ve eldiven dağıtarak, hijyen kurallarına uymaları, müşteriye sebze, meyve seçtirmemeleri ve sosyal mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.Başkan Ertürk, "Tedbirler üst seviyede. Zabıta , emniyet, meclisimiz ile sahadayız. Burada en büyük sorumluluk esnafımıza düşüyor. Bugün seçmece olmayacak. Siz seçerek vatandaşımıza vereceksiniz. Kesinlikle kötü ürünleri poşetlere koymayalım. Alışveriş sırasında sosyal mesafe korunacak. Verdiğimiz çöp poşetlerine çöplerinizi atalım. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. İnşallah bu zor günleri hep beraber atlatacağız" dedi. Öte yandan belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla alışverişlerini tamamlayanların evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Domaniç, Zabıta, Güncel

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