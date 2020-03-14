Kütahya'da protokol üyelerine ilk yardım bilinçlendirme eğitimi
Kütahya'da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kentteki protokol üyelerine ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.
14.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:54
Kütahya 'da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kentteki protokol üyelerine ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne ait polis evinde verilen eğitime Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç ve kurum müdürleri katıldı.
İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, yaptığı açıklamada, il genelinde 12 bin 797 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.
İlk yardımın her zaman hayat kurtardığını belirten Erşan, "Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Bu nedenle ilimizin yöneticilerine de ilk yardım eğitimini verdik." dedi.
İl Emniyet Müdürlüğüne ait polis evinde verilen eğitime Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç ve kurum müdürleri katıldı.
İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, yaptığı açıklamada, il genelinde 12 bin 797 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.
İlk yardımın her zaman hayat kurtardığını belirten Erşan, "Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Bu nedenle ilimizin yöneticilerine de ilk yardım eğitimini verdik." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Güncel
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak