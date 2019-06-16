Kütahya'da pusun oluşturduğu güzellik - KÜTAHYA

Kütahya
'da meydana gelen pus, tabiatın yeşil örtüsüyle buluştuğunda izlenmeye değer görüntüler oluşturdu.
Kütahya'ya 45 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı
ilçesinde sıcak su kaynaklarının bulunduğu bölgede oluşan pus, ağaçlarla ve yeşil doğayla buluşuyor. Görüş uzaklığını çok azaltmayan pusun oluşturduğu doğal güzellik, vatandaşları adeta kendine çekiyor.
Güneşin bölgeyi aydınlatmaya başladığı saatlerde yeşilin pusla buluştuğu an, seyrine doyum olmayan görseller oluşturdu. Söz
konusu doğa olayı fotoğraf karelerine ve kamera görüntülerine yansıdı.