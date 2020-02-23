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Kütahya'da sahte euro operasyonu

Kütahya'da bir araçta yapılan aramada 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araç içerindeki şahısların il merkezi ve ilçelerinde piyasaya sahte euro sürecekleri bilgisi...

23.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:49Kütahya'da sahte euro operasyonu
'da bir araçta yapılan aramada 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araç içerindeki şahısların il merkezi ve ilçelerinde piyasaya sahte euro sürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlıların kullandığı aracı belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla araç içerisindeki S.D. ve L.D. isimli şahısları yakalarken, araçta yapılan aramada ise 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve L.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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