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Kütahya'da saniye saniye kaza anları

Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameralarını tarafından saniye saniye görüntülendi.

02.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:13 Kütahya'da saniye saniye kaza anları
Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameralarını tarafından saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu İstasyon Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje, ardından da ikinci refüjü de geçip istinat duvarına çarparak durabildi. Bu sırada hareket halindeki iki otomobile çarpmaması olası bir faciayı gözler önüne serdi.

İkince trafik kazası ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Saniye saniye kaydedilen kazalar, 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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