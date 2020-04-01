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Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

01.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:09
Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kütahya 'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Harun U.'nun kullandığı 43 DF 933 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücün alkollü olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Kütahya, Güncel
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